HABER: Malta Eğitim Bakanı, Malta ile Çin arasında halklar arası alışverişi güçlendirmeyi umuyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Çin Köşesi etkinliğinin çeşitli görüntüleri

2. Clifton Grima'nın Xinhua ile röportaj yaparken çeşitli görüntüleri

3. SES (İngilizce): CLİFTON GRİMA, Malta Eğitim Bakanı

4. Malta ile Çin arasında halklar arası alışveriş ve işbirliğine ilişkin arşiv görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Malta Eğitim Bakanı Clifton Grima, bu yıl diplomatik ilişkilerinin 50. yılını kutlayan Malta ile Çin arasında çeşitli alanlarda halklar arası alışverişi ve işbirliğini daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Grima, Xinhua ile yakın zamanda gerçekleştirdiği özel röportajda, eski nesil Çinli ve Maltalı liderlerin 50 yıl önce nasıl "vizyoner bir karar" aldıklarını hatırlattı.

Grima, Malta ile Çin arasındaki dostluğun o zamandan beri sürekli olarak canlılığını yenilediğini belirtti.

SES (İngilizce): CLİFTON GRİMA, Malta Eğitim Bakanı:

"Geçmişteki politikacıların bu vizyoner kararına dayanarak, 1972'den beri diplomatik bağlarımız olduğu gerçeği ve zaten güçlü bir ilişkiye sahip olduğumuz gerçeğine dayanarak bunun hem Maltalı öğrenciler hem de Çinli öğrenciler için faydalı olacağına inanıyorum.

Gerçekten küresel bir köyde yaşıyoruz ve insanlarımızın birlikte çalışabilmesi, birlikte çalışmak istemesi ve sonuç alıyor olması gerçeği, gelecek için gerçekten cesaret verici bir şey.

Bence son 50 yıl baz alındığında, gelecek ve ilişkilerle müreffeh bir yarın için beklentiler temelinde, Malta ile güçlü ilişkiler gerçekten sabırsızlıkla beklediğim bir şey.

Büyüklükleri farklı, coğrafi olarak birbirinden uzak ülkeler, hala birlikte çalışmak istiyor, hala birbirine yardım etmek istiyor, hala öğrencilerin çok şey başarmasını sağlamak istiyor. Bu ancak karşılıklı işbirliğiyle ve öğrencilerimiz için, çocuklarımız için, gençlerimiz için bu tür bir işbirliğinden yararlanma isteğiyle yapılabilir ve alışverişi teşvik etmeye devam etmeliyiz, kültürel alışverişi teşvik etmeye devam etmeliyiz, herkes için farklı spor olanaklarını teşvik etmeye devam etmeliyiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Valetta'dan bildiriyor. (XHTV)