Malta Eğitim Bakanı, Malta ile Çin Arasında Halklar Arası Alışverişi Güçlendirmeyi Umuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Malta Eğitim Bakanı, Malta ile Çin Arasında Halklar Arası Alışverişi Güçlendirmeyi Umuyor

10.10.2022 16:51
Malta Eğitim Bakanı, Malta ile Çin Arasında Halklar Arası Alışverişi Güçlendirmeyi Umuyor

HABER: Malta Eğitim Bakanı, Malta ile Çin arasında halklar arası alışverişi güçlendirmeyi umuyorÇEKİM LİSTESİ: 1. Çin Köşesi etkinliğinin çeşitli görüntüleri2. Clifton Grima'nın Xinhua ile röportaj yaparken çeşitli görüntüleri3. SES (İngilizce): CLİFTON GRİMA, Malta Eğitim Bakanı4.

HABER: Malta Eğitim Bakanı, Malta ile Çin arasında halklar arası alışverişi güçlendirmeyi umuyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Çin Köşesi etkinliğinin çeşitli görüntüleri

2. Clifton Grima'nın Xinhua ile röportaj yaparken çeşitli görüntüleri

3. SES (İngilizce): CLİFTON GRİMA, Malta Eğitim Bakanı

4. Malta ile Çin arasında halklar arası alışveriş ve işbirliğine ilişkin arşiv görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Malta Eğitim Bakanı Clifton Grima, bu yıl diplomatik ilişkilerinin 50. yılını kutlayan Malta ile Çin arasında çeşitli alanlarda halklar arası alışverişi ve işbirliğini daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Grima, Xinhua ile yakın zamanda gerçekleştirdiği özel röportajda, eski nesil Çinli ve Maltalı liderlerin 50 yıl önce nasıl "vizyoner bir karar" aldıklarını hatırlattı.

Grima, Malta ile Çin arasındaki dostluğun o zamandan beri sürekli olarak canlılığını yenilediğini belirtti.

SES (İngilizce): CLİFTON GRİMA, Malta Eğitim Bakanı:

"Geçmişteki politikacıların bu vizyoner kararına dayanarak, 1972'den beri diplomatik bağlarımız olduğu gerçeği ve zaten güçlü bir ilişkiye sahip olduğumuz gerçeğine dayanarak bunun hem Maltalı öğrenciler hem de Çinli öğrenciler için faydalı olacağına inanıyorum.

Gerçekten küresel bir köyde yaşıyoruz ve insanlarımızın birlikte çalışabilmesi, birlikte çalışmak istemesi ve sonuç alıyor olması gerçeği, gelecek için gerçekten cesaret verici bir şey.

Bence son 50 yıl baz alındığında, gelecek ve ilişkilerle müreffeh bir yarın için beklentiler temelinde, Malta ile güçlü ilişkiler gerçekten sabırsızlıkla beklediğim bir şey.

Büyüklükleri farklı, coğrafi olarak birbirinden uzak ülkeler, hala birlikte çalışmak istiyor, hala birbirine yardım etmek istiyor, hala öğrencilerin çok şey başarmasını sağlamak istiyor. Bu ancak karşılıklı işbirliğiyle ve öğrencilerimiz için, çocuklarımız için, gençlerimiz için bu tür bir işbirliğinden yararlanma isteğiyle yapılabilir ve alışverişi teşvik etmeye devam etmeliyiz, kültürel alışverişi teşvik etmeye devam etmeliyiz, herkes için farklı spor olanaklarını teşvik etmeye devam etmeliyiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Valetta'dan bildiriyor. (XHTV)

YORUMLAR
500
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Çin, ABD'nin Yarı İletken Çiplerinde Yeni İhracat Kontrollerine Karşı Çıkıyor Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Çin, ABD'nin Yarı İletken Çiplerinde Yeni İhracat Kontrollerine Karşı Çıkıyor Kamboçyalı Akademisyen: Çin'in Önerdiği İnisiyatifler Küresel Yönetişim İçin Çok Önemli Kamboçyalı Akademisyen: Çin'in Önerdiği İnisiyatifler Küresel Yönetişim İçin Çok Önemli Tesla'nın Shanghai Fabrikasından Yapılan Sevkiyatlar Eylül Ayında Rekor Seviyeye Ulaştı Tesla'nın Shanghai Fabrikasından Yapılan Sevkiyatlar Eylül Ayında Rekor Seviyeye Ulaştı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Malta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malta Eğitim Bakanı, Malta ile Çin Arasında Halklar Arası Alışverişi Güçlendirmeyi Umuyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:53 Trabzon'da futbolculara büyük tepki! Abdullah Avcı taraftara seslendi
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
22:18 Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti
21:59 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı
21:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları paylaştı! TOKİ'nin satışa sunduğu arsa ve iş yerlerinin fiyatı ve taksitleri kaç liradan başlayacak?
21:07 Golden sonra taraftarın sevinme şeklini gören Jorge Jesus sinir krizi geçirdi
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa güzel haber! 100 milyon liralık kredi destek paketi geliyor
19:27 Cenaze aracından uyuşturucu çıkması hakkında Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği şirketten açıklama: Tüm sevk ve idare İBB'ye ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 23:57:42. #1.11#
SON DAKİKA: Malta Eğitim Bakanı, Malta ile Çin Arasında Halklar Arası Alışverişi Güçlendirmeyi Umuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement