Haber merkezindeki polisler emniyetin gözü kulağı oluyor - Son Dakika
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Haber merkezindeki polisler emniyetin gözü kulağı oluyor

6 saat önce

Van'da huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz elleri tetikte görev yapan emniyet teşkilatının gözü kulağı olan Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, gelen ihbarları ve şehrin çeşitli noktalarındaki kameralara yansıyan görüntüleri ilgili birimlere ileterek kısa...

Van'da huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz elleri tetikte görev yapan emniyet teşkilatının gözü kulağı olan Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, gelen ihbarları ve şehrin çeşitli noktalarındaki kameralara yansıyan görüntüleri ilgili birimlere ileterek kısa sürede olaylara müdahale edilmesini sağlıyor.

Telefon, elektronik posta ve SMS yoluyla gelen ihbarları anında sistem kayıtlarına giren polisler, ellerinden düşürmedikleri telsizlerle ekipleri bilgilendirerek olay yerine yönlendiriyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kapsamında şehirlerin çeşitli noktalarına konulan kameraları ve tüm teknolojik imkanları etkin kullanan ekipler, kameralara yansıyan ya da ihbar edilen konuların çözülmesi için zamanla yarışıyor.

Van'ın tüm noktalarını kontrol altında tutan, karşılaştıkları en küçük aksaklığa anında müdahale edilmesini sağlayan haber merkezindeki polisler, birimler arasındaki koordinasyonu da sağlayarak kentte huzur ve güvenliğin tesis edilmesine katkı sunuyor.

Polisler, vatandaşlardan gelen talep ve isteklere de yanıt vererek, zaman zaman mutluluklarına ortak oluyor.

Polislerden sürpriz doğum günü

115 Polis İmdat hattını arayan 18 yaşındaki Fatma Tekinyer, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde sokağa çıkamadığı için 69 yaşındaki babasının doğum gününü kutlamak istediğini belirterek, yardım istedi.

Haber merkezinde görevli polisler de Edremit ilçesine bağlı Erdemkent Mahallesi'nde oturan Tekinyer'in talebini en yakın polis ekibine iletti. Bunun üzerine pasta alarak verilen adrese giden polis ekipleri, kapının önünde pastanın mumlarını yakarak baba Alaattin Tekinyer'e doğum günü sürprizi yaptı.

Babasının doğum gününü kutlamak istediğini ifade eden Fatma Tekinyer, "Dışarı çıkamadığım için 155'i arayarak bana nasıl yardımcı olabileceklerini sordum. Bir saat olmadan beni arayarak kapıyı babamla birlikte açmamı istediler. Böyle bir gün bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Polislerin sürprizi karşısında hem şaşıran hem de duygulanan Alaattin Tekinyer, "Rabb'im sizleri, askerlerimizi, tüm güvenlik güçlerimizi korusun. Siz beni sevindirdiniz Allah da sizleri korusun." ifadesini kullandı.

Tekinyer ailesine yapılan doğum günü sürprizine Anadolu Ajansı ekibi de tanıklık etti.

"Koronavirüsten sonra ihbar sayısı 1500'e çıktı"

Van Emniyet Müdürlüğü Muharebe Elektronik Şube Müdürü Umut Meral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şube olarak önemli görevler üstlendiklerini söyledi.

Birim olarak günde ortalama 600 çağrı aldıklarını belirten Meral, koronavirüs salgınından sonra bu rakamın 1500'e çıktığına dikkati çekti.

İhbarların çoğunlukla 155 Polis İmdat hattına telefonla yapılan çağrılardan oluştuğunu anlatan Meral, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle ilimizde de bazı tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında vatandaşlarımıza yardımcı olmak için emniyet teşkilatı olarak üstün çaba içindeyiz. Vatandaşlarımız genellikle 155, WhatsApp ya da email üzerinden ulaşıyor. Talepleri ne olursa olsun ilgili kuruma iletilmekte ve anında gereği yapılıyor.

Bunların yanında asayiş, terör olayları, trafik kazaları ve ihbarlar anında değerlendiriliyor, araç takip sistemiyle en yakın ekip olay yerine yönlendiriliyor. İlimizin farklı yerlerinde 1000'e yakın kameramızla, giriş ve çıkışlardaki plaka tanıma sistemimizle suç ve suçlularla mücadele ediyoruz."

Gün içinde ilginç ihbarların yapıldığını, kameralara ilginç görüntülerin yansıdığını aktaran Meral, "Vatandaşlar her zaman çekinmeden bizi arayabilir. Her türlü talepleri mutlaka değerlendiriliyor. Bir sorunla karşılaştıkları zaman doğru adresi, mekanı bize bildirirlerse ekiplerin olaya daha hızlı müdahale etmesi kolaylaşır." diye konuştu.

Haber merkezindeki polisler emniyetin gözü kulağı oluyor

Polis, Huzur, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:28 Kaynak: AA

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