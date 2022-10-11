"Çin ekonomisi güçlü ve ABD'nin başlattığı ticaret savaşı, Rusya- Ukrayna çatışması ya da Kovid-19 süreci gibi zor zamanları atlatabilecek durumda."

"Çin, ülkenin yüksek iyileşme oranlarına ve hızlı aşı üretimine ulaşmasına yardımcı olan dinamik sıfır Kovid politikasıyla Kovid-19 pandemisiyle mücadelede özel bir model sundu."

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Mısırlı Uzman: Çin Ekonomisi Küresel Zorluklara Rağmen Kayda Değer Bir Esneklik Sergiliyor - Son Dakika

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