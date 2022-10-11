Mısırlı Uzman: Çkp, Çin'in Başarıya Ulaşması İçin Liderlik Etmede Başarılı ve Gerçekçi - Son Dakika
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Mısırlı Uzman: Çkp, Çin'in Başarıya Ulaşması İçin Liderlik Etmede Başarılı ve Gerçekçi

11.10.2022 14:51
Mısırlı Uzman: Çkp, Çin'in Başarıya Ulaşması İçin Liderlik Etmede Başarılı ve Gerçekçi

HABER: Mısırlı uzman: ÇKP, Çin'in başarıya ulaşması için liderlik etmede başarılı ve gerçekçiÇEKİM LİSTESİ: 1. Çin'de sokaklardan çeşitli görüntüler2.

HABER: Mısırlı uzman: ÇKP, Çin'in başarıya ulaşması için liderlik etmede başarılı ve gerçekçi

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Çin'de sokaklardan çeşitli görüntüler

2. SES (Arapça): TAREK EL-SONOTY, El-Ahram Gazetesi Yayın Müdürü Yardımcısı

HABERİN İÇERİĞİ:

Mısırlı bir uzman, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Çin'in başarıya ulaşması için liderlik etmede başarılı ve gerçekçi olduğunu söyledi. Uzman, ÇKP'nin Çin ve dünyanın geri kalanı için ortak kalkınmayı gerçekleştirmeye çalıştığını belirtti.

SES (Arapça): TAREK EL-SONOTY, El-Ahram Gazetesi Yayın Müdürü Yardımcısı:

"Bana göre ÇKP, "başarılı" ve "gerçekçi" olmak üzere iki kelimeyle ifade edilebilir. ÇKP, geçtiğimiz yıllarda Çin vatandaşlarının gerçek isteklerini yansıtan çok sayıda başarıya imza attı. Çin, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası ve tümü ÇKP'nin Çin ile dünyanın diğer ülkeleri arasında ortak kalkınma vizyonundan kaynaklanan diğer girişimler gibi inisiyatifler önerdi.

Bu gerçekçi Çin önerileri, özellikle dünya genelinde ekonomiyi etkileyen devam eden küresel zorluklar arasında, özellikle Çin ekonomisine ve genel olarak küresel ekonomiye uygun bulunuyor.

Çin ve diğer gelişmekte olan ülkeler ortak özellikleri paylaşıyor. Çin inisiyatifleri her zaman gelişmekte olan ülkelerin koşullarını dikkate alıyor ve Güney-Güney işbirliğini amaçlıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, El Ahram, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısırlı Uzman: Çkp, Çin'in Başarıya Ulaşması İçin Liderlik Etmede Başarılı ve Gerçekçi - Son Dakika

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