Nijeryalı Bilim İnsanı: Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi Ekonomik Küreselleşmeyi Daha Kapsayıcı Hale Getiriyor

HABER: Nijeryalı bilim insanı: Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ekonomik küreselleşmeyi daha kapsayıcı hale getiriyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. SES (İngilizce): SHERIFF GHALI IBRAHIM, Abuja Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

HABERİ İÇERİĞİ:

Nijeryalı bir bilim insanı, Çin tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ekonomik küreselleşmeyi herkes için daha kapsayıcı ve faydalı hale getirdiğini söyledi.

SES (İngilizce): SHERIFF GHALI IBRAHIM, Abuja Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı:

"Çin olmadan sahip olunacak bir küreselleşme yok. Çin'in tedarik zinciri atlantik ötesini birbirine bağlıyor. Avrupa'ya gidiyorsunuz. Afrika'ya gidiyorsunuz. Dünyanın farklı bölgelerine gidiyorsunuz. Çin'in tedarik zinciri uygun ve elverişli. Dünyanın her bir ortağı, her bölgesi ve kıtası, bu özel ayrıcalığın yanı sıra fiilen dahil olma, geleceği tüm insan ırkı ile paylaşmada yer alma, bu özel küresel yolculuktan fayda sağlama yeteneğine sahip, bu da neredeyse tamamen Kuşak ve Yol İnisiyatifi tarafından gerçekleştiriliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Abuja'dan bildiriyor.(XHTV)