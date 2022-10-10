Ortak Denetim Ekipleri, Ukrayna'dan Tahıl İhracatını Hızlandırmak İçin Uyum İçinde Çalışıyor

HABER: Ortak denetim ekipleri, Ukrayna'dan tahıl ihracatını hızlandırmak için uyum içinde çalışıyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. ANONS (İngilizce): ZEYNEP ÇERMEN, Xinhua muhabiri

2. Gemi denetiminden sorumlu BM yetkilileri

3. Gemideki denetim ekibinin çeşitli görüntüleri

4. Moonlight gemisindeki soya fasulyesinin çeşitli görüntüleri

6. Gemiyi inceleyen Christian Santos'un çeşitli görüntüleri

7. Moonlight gemisinin çeşitli görüntüleri

9. Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çeşitli görüntüleri

10. Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imza töreninden görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

ANONS (İngilizce): ZEYNEP ÇERMEN, Xinhua muhabiri:

"Moonlight adlı tahıl yüklü bir gemi yakın zamanda Marmara Denizi'nde Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul açıklarında demirledi. Gemi, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Gürcistan'a soya fasulyesi taşıyor. Moonlight'ın, varış noktasına doğru yoluna devam etmek için Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin (JCC) denetim ekibinden onay alması gerekiyor. Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'nin kıdemli temsilcilerinden oluşan 8 kişilik ekip, denetimlerini gerçekleştirmek üzere Cumartesi günü gemiye çıktı. Ekibin, gemilerin bildirimi yapılmamış herhangi bir yük taşımamasını sağlamaları genelde yaklaşık iki saat sürüyor."

Moonlight gemisindeki ekipte yer alan BM üyesi Christian Santos, ekibin anlaşma uyarınca tüm güvenlik gerekliliklerinin yerine getirildiğinden emin olması gerektiğini söyledi.

SES 1 (İngilizce): CHRİSTİAN SANTOS, Moonlight'taki ekipten BM üyesi:

"Balast tanklarını, boş alanları, zincir dolabını, makine odasını, köprüyü, mürettebat kamaralarını denetlemek zorundayız; dolayısıyla bu çok uzun sürüyor. İşin (denetimin) diğer bir yanı da mürettebat listesi, yük manifestosu ve yakıt tüketim seviyelerinin farklı türlerine ilişkin belgelerin hepsinin kurallara uygun olup olmadığını kontrol etmekten oluşuyor."

JCC, kurulduğu günden bu yana 7 Ekim itibarıyla 591 gemiyi denetleyerek Ukrayna limanlarından 6,4 milyon ton tahıl ve gıdanın ihraç edilmesine imkan sağladı.

Türkiye Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre sahada genellikle 4-5 beş denetim ekibi bulunuyor ve her biri günde yaklaşık 4 gemiyi inceliyor.

SES 2 (Türkçe): BARIŞ DOSTER, Türk gazeteci ve jeostrateji uzmanı:

Birleşmiş Milletler'in işlevi, kolaylaştırıcılığı, eşgüdümü ve bu kapsamda kurmuş olduğu merkez, bu konu üzerinde işlevsel, etkili görünüyor. İşe yarıyor mu bu merkez? Yarıyor. İşleri hızlandırıyor mu? Evet, hızlandırıyor. Bir ölçekte de olsa dertlere derman oluyor mu? Evet, oluyor.

Ve halen savaşmakta olan iki tarafın temsilcileri, uzmanları, Türkiye'nin ev sahipliğinde ve Türkiye'nin eşgüdümünde, kolaylaştırıcılığında, Birleşmiş Milletler'in gözetiminde, tamamen gıda gibi insani boyutu, ahlaki boyutu ve vicdani boyutu çok yüksek olan bir konuda bir merkez çatısı altında çalışıyorlar."

Birleşmiş Milletler, Rusya, Türkiye ve Ukrayna Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen imza töreniyle Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına imza atarak Karadeniz'de güvenli bir insani yardım koridoru aracılığıyla Ukrayna limanlarından ihracat yapılmasının önünü açtı ve anlaşmanın uygulanması için bir Müşterek Koordinasyon Merkezi kurdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)