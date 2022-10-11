Rapor: Çin Üniversitesine Yapılan Siber Saldırıların Arkasında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Var - Son Dakika
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Rapor: Çin Üniversitesine Yapılan Siber Saldırıların Arkasında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Var

11.10.2022 10:41
Rapor: Çin Üniversitesine Yapılan Siber Saldırıların Arkasında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Var

HABER: Rapor: Çin üniversitesine yapılan siber saldırıların arkasında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı varÇEKİM LİSTESİ: 1.

HABER: Rapor: Çin üniversitesine yapılan siber saldırıların arkasında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı var

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Çin ve ABD'den çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin, bir Çin üniversitesine düzenlenen "binlerce siber saldırının" arkasında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) olduğunu gösteren daha fazla ek kanıt bulunduğunu belirttiği bir istihbarat raporu yayınladı.

Rapora göre Çinli uzmanlar bir dizi Avrupa ve Güneydoğu Asya ülkesinin teknik desteğiyle, bu saldırıların NSA'ya bağlı Özel Erişim Operasyonu (TAO) Ofisi'nden kaynaklandığını tespit etti.

Raporda saldırıları gerçekleştiren 13 kişinin gerçek kimliklerinin de tespit edildiği belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

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