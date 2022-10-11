HABER: Rapor: Çin üniversitesine yapılan siber saldırıların arkasında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı var

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1. Çin ve ABD'den çeşitli görüntüler

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Çin, bir Çin üniversitesine düzenlenen "binlerce siber saldırının" arkasında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) olduğunu gösteren daha fazla ek kanıt bulunduğunu belirttiği bir istihbarat raporu yayınladı.

Rapora göre Çinli uzmanlar bir dizi Avrupa ve Güneydoğu Asya ülkesinin teknik desteğiyle, bu saldırıların NSA'ya bağlı Özel Erişim Operasyonu (TAO) Ofisi'nden kaynaklandığını tespit etti.

Raporda saldırıları gerçekleştiren 13 kişinin gerçek kimliklerinin de tespit edildiği belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.