Rus Uzman: Çin'in Yeşil Kalkınmasının Gelecekte Geri Dönüşü Olacaktır - Son Dakika
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Rus Uzman: Çin'in Yeşil Kalkınmasının Gelecekte Geri Dönüşü Olacaktır

08.10.2022 16:23
Rus Uzman: Çin'in Yeşil Kalkınmasının Gelecekte Geri Dönüşü Olacaktır

HABER: Rus Uzman: Çin'in yeşil kalkınmasının gelecekte geri dönüşü olacaktırÇEKİM LİSTESİ: 1. Çeşitli dağ ve nehir görüntüleri2.

HABER: Rus Uzman: Çin'in yeşil kalkınmasının gelecekte geri dönüşü olacaktır

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Çeşitli dağ ve nehir görüntüleri

2. SES (Rusça): ALEXEY MASLOV, Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü Başkanı

HABERİN İÇERİĞİ:

Bir Rus uzman Çin'in yeşil ve düşük karbonlu bir ekonomi yaratma çabalarını övdü.

Çin'in ekonomik yapıyı yeniden düzenleme, yeşil enerji dönüşümünü ilerletme ve enerji kullanım etkinliğini artırma yönündeki gayretleri sayesinde ülkenin ekolojisi ve çevresinde sürekli bir iyileşme yaşanıyor.

SES (Rusça): ALEXEY MASLOV, Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü Başkanı:

"Genel olarak işin gerçeği, bir ülkenin çevre dostu bir ortamda kalkınması için en başta çok fazla para yatırması gerektiğinden "yeşil" kalkınma en güç ve karmaşık konulardan biridir. Bu, formel olarak sanayi veya tarımın gelişmesine yöneltilebilecek paranın çevreye yöneltilmesi demektir. Bu, Çin'de Parti'nin verdiği önemli bir karar olup örneğin, Çin'in şimdi 2060'a kadar karbon nötrlüğe ulaşmaktan bahsediyor oluşu şans eseri değildir. Bu, şu an için maliyeti yüksek bir kavram. Ancak insanların sağlığıyla, doğru yaşam alanı ve yediğimiz ürünlerin tamamen farklı bir kalitede olması demek olduğu için bunun gelecekte bir geri dönüşü olacaktır. Genel anlamda "yeşil" konseptin benimsenmesi Çin'in birçok ülke için bir trend oluşturması anlamına da gelir; bu tamamen devletin konsepti, devletin gelecek kuşakları düşündüğünü gösteren bir konsepttir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Rus Uzman: Çin'in Yeşil Kalkınmasının Gelecekte Geri Dönüşü Olacaktır - Son Dakika

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