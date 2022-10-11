Senegalli Ekonomist: Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluk Oluşturmak Dünyaya Fayda Sağlıyor - Son Dakika
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Senegalli Ekonomist: Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluk Oluşturmak Dünyaya Fayda Sağlıyor

11.10.2022 23:51
Senegalli Ekonomist: Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluk Oluşturmak Dünyaya Fayda Sağlıyor

HABER: Senegalli ekonomist: Ortak geleceğe sahip bir topluluk oluşturmak dünyaya fayda sağlıyorÇEKİM LİSTESİ: 1. Senegalli ekonomist Ahmadou Aly Mbaye'nin çeşitli görüntüleri3.

HABER: Senegalli ekonomist: Ortak geleceğe sahip bir topluluk oluşturmak dünyaya fayda sağlıyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Senegalli ekonomist Ahmadou Aly Mbaye'nin çeşitli görüntüleri

3. SES 2 (Fransızca): AHMADOU ALY MBAYE, Dakar Cheikh Anta Diop Üniversitesi Rektörü

HABERİN İÇERİĞİ:

Senegalli ekonomist Ahmadou Aly Mbaye, Xinhua ile yakın tarihli bir röportajda, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme kavramının dünyaya fayda sağladığını söyledi.

SES 1 (Fransızca): AHMADOU ALY MBAYE, Dakar Cheikh Anta Diop Üniversitesi Rektörü:

"Bunun çok iyi bir kavram olduğuna inanıyorum. Dünya deneyiminin bize, ancak daha fazla uluslararası alışveriş yaparsak ve işbirliği içine girersek barışçıl ve müreffeh bir dünyada yaşayacağımızı gösterdiğine inanıyorum."

Mbaye, Çin ile Afrika arasında refah paylaşımına odaklanan ortaklığa da övgüde bulundu.

SES 2 (Fransızca): AHMADOU ALY MBAYE, Dakar Cheikh Anta Diop Üniversitesi Rektörü:

"Bence (Çin ve Afrika arasındaki) ortaklık, madencilik, finansman ve altyapı inşaatı gibi birçok alanı ve bu ortaklığı genişletmek için gerçek potansiyele sahip diğer bazı alanları kapsıyor.

Bana göre en önemli alan altyapı inşaatı çünkü bir ülkenin kalkınmasını sağlıyor.

Çin, altyapı kalitesini artırmak için Afrika ülkelerini büyük ölçüde destekledi. Senegal de Ila Touba Otoyolu ve diğer örneklerde olduğu gibi işbirliğinden yararlanan ülkelerden biri oldu.

Çin'in ekonomik kalkınma modeli profesyonel ekonomistler tarafından takdir ediliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakar'dan bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegalli Ekonomist: Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluk Oluşturmak Dünyaya Fayda Sağlıyor - Son Dakika

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