Canlı yayınlanan Haber Servisi programında spiker Mustafa Yıldız, Tarım Kredi Kooperatifi'nde gerçekleşen indirimlerle ilgili bir hesap yaptı. Gerçekleşen indirimleri büyük rakamlar olarak vatandaşa sunmaya çalıştı.
Spiker, marketlerde 34,50 kuruşa satılan Ayçiçek yağının, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 33,50 kuruşa satıldığını söyledi. Sunucu, hesapta o kadar zorlandı ki aradaki 1 liralık indirimi hesaplamak için ise hesap makinesi kullandı.
Son Dakika › Güncel › Beyin yakan buluş! 1 liralık dev indirimi hesap makinesiyle ortaya çıkardı - Son Dakika