Üye Girişi
HABER TAKİBİNDEKİ DHA MUHABİRİNE SALDIRI - Son Dakika

HABER TAKİBİNDEKİ DHA MUHABİRİNE SALDIRI

10.06.2021 13:48

muhabiri Ahmet Atmaca'ya saldırdı.

muhabiri Ahmet Atmaca'ya saldırdı. Yaralanan Atmaca, hastanede tedaviye alındı.

Karşıyaka Mahallesi'nde dün gece çıkan kavgada Yunus Kendirci bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yaşamını yitiren Kendirci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde olayı takip etmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna giden DHA muhabiri Ahmet Atmaca, Kendirci'nin cenazesinin teslim alınışını görüntülediği sırada, bir grubun saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen Atmaca, meslektaşlarının ve polislerin müdahalesiyle saldırganların elinden kurtarıldı.

Saldırganlar kaçarken, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Atmaca ise tedaviye alındı. Tedavisi süren Atmaca'nın şikayetinin ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN KINAMA

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, DHA muhabiri Ahmet Atmaca'ya geçmiş olsun dileğinde bulunup, saldırganların cezalandırılmasını istedi. Saldırıyı kınayan ve sorumluların bir an önce bulunarak cezalandırılmasını isteyen Ay, şu ifadeleri kullandı:

"Meslektaşımız Ahmet Atmaca'ya görevi sırasında yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz. Görevini yapan Ahmet Atmaca'ya yapılan fiziksel saldırı asla kabul edilemez. Zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların son bulmasını istiyoruz. Saldırganlarla ilgili gerekli adli ve yasal işlemlerin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. Bu saldırı sadece meslektaşımıza değil aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğüne yöneliktir. Asla kabul edilemeyecek olan saldırıda yaralanan meslektaşımız DHA Muhabiri Ahmet Atmaca'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak bu süreçte yanında olacağımızı bildiriyoruz. Ayrıca, olay sırasında Adli Tıp Kurumu'nda görevli polis ve özel güvenlikçilerin saldırıyı engelleme noktasında yetersiz kalması bizleri ayrıca üzmüştür."

HABER TAKİBİNDEKİ DHA MUHABİRİNE SALDIRI
HABER TAKİBİNDEKİ DHA MUHABİRİNE SALDIRI
HABER TAKİBİNDEKİ DHA MUHABİRİNE SALDIRI
HABER TAKİBİNDEKİ DHA MUHABİRİNE SALDIRI
HABER TAKİBİNDEKİ DHA MUHABİRİNE SALDIRI
HABER TAKİBİNDEKİ DHA MUHABİRİNE SALDIRI
HABER TAKİBİNDEKİ DHA MUHABİRİNE SALDIRI

Adli Tıp Kurumu, Karşıyaka, Saldırı, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HABER TAKİBİNDEKİ DHA MUHABİRİNE SALDIRI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz 15:10 Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı 15:03 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı 14:57 Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı
Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü 14:37 Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü Son Dakika! Danıştay'dan 14:28 Son Dakika! Danıştay'dan "Andımız" kararının gerekçesi: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı 13:23 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı
13:19 "Kahve acı olmuş" diyerek eşini boğarak öldüren ve müebbet hapis talep edilen müezzin boynunu kendi kesmiş Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar 13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar

Son Dakika Haberleri
15:08 Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi
15:02 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı
14:52 Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi?
14:50 Aleyna Tilki yine gündem oldu! Hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı
14:45 Terim dönemi bitiyor mu? G.Saray başkan adaylarının kapalı kapılar ardında görüşme yaptığı isimler ortaya çıktı
14:40 Otelde dehşet anları! Sauna kısmında çıkan yangında mahsur kalanlar var
14:37 Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü
14:32 Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı
14:28 Son Dakika! Danıştay'dan "Andımız" kararının gerekçesi: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor
14:25 Çalıntı eserler bulundu! Ömer Çelik: Adana Ulu Camii'nden çalınan tarihi eserler Hollanda'dan çıktı
Polis baskınında neye uğradıklarını şaşırdılar! Kimi tuvalete saklandı kimisi sahnenin altına girmeye çalıştı Polis baskınında neye uğradıklarını şaşırdılar! Kimi tuvalete saklandı kimisi sahnenin altına girmeye çalıştı         
15:13
Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi Fenerbahçe'nin doktoru Burak Kunduracıoğlu Galatasaray'lı çıktı! Görevine son verildi         
15:09
Bodrum yaz fiyatlarıyla karıştı: Loca ücreti 10 bin, dürüm 400 lira Bodrum yaz fiyatlarıyla karıştı: Loca ücreti 10 bin, dürüm 400 lira         
14:58
Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi? Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi?         
14:53
Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı         
14:33
Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti         
14:00
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor         
13:21
Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı         
13:10
Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı Tesisteki balıklar sel sularına kapıldı, vatandaşlar tarladan ürün yerine balık topladı         
12:32
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
10:57
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 15:20:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HABER TAKİBİNDEKİ DHA MUHABİRİNE SALDIRI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement