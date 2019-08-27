Haber takip gündemi

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16.00CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şile Kabakoz köyüne ziyaret gerçekleştirecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:59 Kaynak: DHA
16.00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şile Kabakoz köyüne ziyaret gerçekleştirecek.
10.30
Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Kırtasiyeciler Derneği(TÜKİD)'ince "Kırtasiye'de Ürün Güvenliği" konulu çalıştay gerçekleştirilecek.
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