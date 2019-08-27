Haber takip gündemi

10.30 Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Kırtasiyeciler Derneği(TÜKİD)'ince "Kırtasiye'de Ürün Güvenliği" konulu çalıştay gerçekleştirilecek.

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Soylu'dan, 'Mardin'e atanan kayyum, pahalı mücevherler hediye etti' iddialarına sert yanıt: Bu tam bir ahlaksızlık