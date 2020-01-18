HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

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6 saat önce

15.00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katılacak.

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15.00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katılacak. İhsaniye Mevkii - Eyüpsultan


Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:04 Kaynak: DHA
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