HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

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15.00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:04 Kaynak: DHA
15.00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katılacak. İhsaniye Mevkii - Eyüpsultan
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