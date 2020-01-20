HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

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6 saat önce

09.30/11.00-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Tarihi YarımadaTaksicileri Turizm Eğitim Programı" açılış törenine katılacak, Zeytinburnu Belediyesini ziyaret edecek.

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09.30/11.00

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Tarihi YarımadaTaksicileri Turizm Eğitim Programı" açılış törenine katılacak, Zeytinburnu Belediyesini ziyaret edecek.


Mehmet Nuri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:47 Kaynak: DHA
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