HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

HABER TAKİP GÜNDEMİ
6 saat önce
09.30/11.00-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Tarihi YarımadaTaksicileri Turizm Eğitim Programı" açılış törenine katılacak, Zeytinburnu Belediyesini ziyaret edecek. Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:47 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: Berlin'deki Libya zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı AK Parti, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasını neden istemedi? Erdoğan yanıtladı Erdoğan komşu ülkeye ateş püskürdü: Bizi tahrik etmek için yaptı Aziz Yıldırım'ın 'tehdit' davası karar için ertelendi