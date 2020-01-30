HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

11.00-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayacak ve 4 gün sürecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılış törenine katılacak.
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30.01.2020 16:10:09. #1.13#
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