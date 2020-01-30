HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

11.00

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayacak ve 4 gün sürecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılış törenine katılacak.