HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

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6 saat önce

11.00-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayacak ve 4 gün sürecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılış törenine katılacak.

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11.00

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayacak ve 4 gün sürecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılış törenine katılacak.


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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:48 Kaynak: DHA
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