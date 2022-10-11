Tayland Ulusal Meclisi Eski Başkanı, Çkp'nin Halkın İhtiyaçlarının Karşılanmasına Bağlılığını Övdü - Son Dakika
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Tayland Ulusal Meclisi Eski Başkanı, Çkp'nin Halkın İhtiyaçlarının Karşılanmasına Bağlılığını Övdü

11.10.2022 13:32
Tayland Ulusal Meclisi Eski Başkanı, Çkp'nin Halkın İhtiyaçlarının Karşılanmasına Bağlılığını Övdü

HABER: Tayland Ulusal Meclisi eski Başkanı, ÇKP'nin halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlılığını övdüÇEKİM LİSTESİ: 1. Çinlilerin çalışırken çeşitli görüntüleri2. SES (İngilizce): BHOKİN BHALAKULA, Tayland Ulusal Meclisi eski Başkanı3.

HABER: Tayland Ulusal Meclisi eski Başkanı, ÇKP'nin halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlılığını övdü

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Çinlilerin çalışırken çeşitli görüntüleri

2. SES (İngilizce): BHOKİN BHALAKULA, Tayland Ulusal Meclisi eski Başkanı

3. Sağlıkçıların çalışırken çeşitli görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Tayland Ulusal Meclisi eski Başkanı Bhokin Bhalakula, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) her zaman söylediklerini yerine getirdiğini belirterek ÇKP'nin halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlılığından övgüyle bahsetti.

SES (İngilizce): BHOKİN BHALAKULA, Tayland Ulusal Meclisi eski Başkanı:

"Çin'de iki şey görüyorum. Daha önce bahsettiğim üzere birincisi, halkınızın hepsinin, yoksulluk sınırının üzerinde yaşamasını sağlamayı başarmış olmanızdır. Çin'in yoksulluğu ortadan kaldırmaya çalıştığını net şekilde görebiliyoruz. Geçen yıl Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi, yoksulluk sınırının altında yaşayan kimsenin kalmadığını ilan etti, bu hayranlık uyandıran bir şey. İkincisi ise Kovid-19 pandemisi sırasında, ülkede yaşayan insanların, halkınızın hayatlarını kurtarmaya çalıştınız. Bence bir şeyi söylediğinizde söylediğiniz şeyi yerine getirmeniz, söylediğiniz şeye saygı duymanız dünyaya en güzel örnek oldu. Bu yüzden hükümetinize, (Çin) Komünist Partisi'ne hayranlık duyuyorum. Halkınızın ihtiyaçlarına karşılık veriyorsunuz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland Ulusal Meclisi Eski Başkanı, Çkp'nin Halkın İhtiyaçlarının Karşılanmasına Bağlılığını Övdü - Son Dakika

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