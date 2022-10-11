Türk Uzman: "Çin Mucizesi" Sürecek - Son Dakika
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Türk Uzman: "Çin Mucizesi" Sürecek

11.10.2022 23:12
Türk Uzman: "Çin Mucizesi" Sürecek

HABER: Türk uzman: "Çin mucizesi" sürecekUzunluk: 00: 01: 25ÇEKİM LİSTESİ: 1. Çin'den çeşitli manzaralar3.

HABER: Türk uzman: "Çin mucizesi" sürecek

Uzunluk: 00: 01: 25

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Çin'den çeşitli manzaralar

3. Çin'den çeşitli manzaralar

HABERİN İÇERİĞİ:

Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden biri olan Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Barış Doster, geçtiğimiz yıllarda Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından yaratılan "Çin Mucizesinin" devam edeceğini söyledi.

SES 1 (Türkçe): BARIŞ DOSTER, İstanbul merkezli Marmara Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi:

"Pek çok ekonomist, gözlemci, gazeteci ve bilim insanı buna 'Çin mucizesi' diyor. Şimdi bu 'Çin Mucizesinin' devam edeceği görülüyor.

Çin'in iktisadi temposunun, dünyanın ekonomik anlamda lokomotifi olan üretim ve yatırım kabiliyet ve kapasitesinin devam edeceği aşikar."

Doster, "Çin Mucizesinin" ardında ÇKP'nin halkının ihtiyaçlarına kendini adamasının olduğunu kaydetti.

SES 2 (Türkçe): BARIŞ DOSTER, İstanbul merkezli Marmara Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi:

"Benim beklentim son yıllarda hem Çin Komünist Partisi'nin kongre ve etkinliklerinde ortaya çıktığı üzere hem Çin'in stratejik beyannamelerine, hedefler bildirgelerine yansıdığı üzere, Çin'in mevcut üretim, sanayileşme ve kalkınma tablosu muhafaza edilerek, hatta geliştirilerek devam ettirilmesi yönünde. Çin'in ittifaklar ağından tutun da Çin'in Kovid-19 ile mücadelesine kadar şimdiye dek uyguladığı ve başarısı kanıtlanmış politikaların da güçlendirilerek devamı yönünde."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Marmara Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Uzman: 'Çin Mucizesi' Sürecek - Son Dakika

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