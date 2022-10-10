HABER: Uzman: Çin'in Kovid-19 aşıları Kamboçya'da hayat kurtarıyor, ekonomik büyümeye destek oluyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Çin aşılarının Kamboçya'ya gelişinde çekilen çeşitli görüntüler

2. Aşı vurulan insanların çeşitli görüntüleri

3. SES (İngilizce): THONG MENGDAVİD, Punom Pen merkezli Asya Vizyonu Enstitüsü araştırma görevlisi

4. Kamboçya'da caddelerden çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Kamboçyalı bir uzman, Çin'in Kovid-19 aşılarının Kamboçya insanının hayatının korunmasına yardımcı olmakla kalmayıp bu Güneydoğu Asya ülkesinde ekonomik büyümeye de katkı sağladığını söyledi.

Kamboçya'da kullanılan aşıların çoğunluğu Çinli Sinovac ve Sinopharm şirketlerinden temin edildi.

SES (İngilizce): THONG MENGDAVİD, Punom Pen merkezli Asya Vizyonu Enstitüsü araştırma görevlisi:

"Kovid-19 pandemisini takip eden ilk günlerde Kamboçya'ya yardım elini uzatan ilk ülke Çin oldu.

Kamboçya ülke çapında aşılama programlarını ve güçlü bir sürü bağışıklığını Çin aşılarıyla gerçekleştirebildi.

Çin aşıları sadece milyonlarca Kamboçyalının yaşamını ve sağlık sisteminin istikrarını korumakla kalmadı aynı zamanda ülkenin ekonomik toparlanmasına da destek oldu.

Kamboçya'da ekonomi ve ticari faaliyetin çarkları yeniden tam olarak dönmeye başladı. Ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 5,4 ile güçlü olması beklenirken turizm endüstrisi de iyi bir toparlanma yaşıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Punom Pen'den bildiriyor. (XHTV)