Uzmanlar Çin'in Dinamik Sıfır-Kovid Politikasından Övgüyle Söz Ediyor - Son Dakika
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Uzmanlar Çin'in Dinamik Sıfır-Kovid Politikasından Övgüyle Söz Ediyor

09.10.2022 14:42
Uzmanlar Çin'in Dinamik Sıfır-Kovid Politikasından Övgüyle Söz Ediyor

HABER: Uzmanlar Çin'in dinamik sıfır-Kovid politikasından övgüyle söz ediyorÇEKİM LİSTESİ: HABERİN İÇERİĞİ: Çeşitli ülkelerden uzmanlar, genel salgın kontrol durumu istikrarlı seyreden Çin'in dinamik sıfır-Kovid politikasından ve Çin'in Kovid-19'a karşı küresel mücadelesindeki...

HABER: Uzmanlar Çin'in dinamik sıfır-Kovid politikasından övgüyle söz ediyor

ÇEKİM LİSTESİ:

HABERİN İÇERİĞİ:

Çeşitli ülkelerden uzmanlar, genel salgın kontrol durumu istikrarlı seyreden Çin'in dinamik sıfır-Kovid politikasından ve Çin'in Kovid-19'a karşı küresel mücadelesindeki kararlılığından övgüyle söz ediyor.

SES 1 (İngilizce): COSTANTINOS BT. COSTANTINOS, Etiyopya'daki Addis Ababa Üniversitesi Kamu Politikası Kıdemli Profesörü:

"Çin, dinamik sıfır-Kovid stratejisiyle, son derece harika işler yaptı. İnsan hayatı ve genel nüfus içindeki bulaşma oranı açısından iyi sonuçlar aldı."

SES 2 (İngilizce): JOSEPH MATTHEWS, Punom Pen'deki BELTEI Uluslararası Üniversitesi Kıdemli Profesörü:

"Çin'in sıfır Kovid-19 politikası, insanların sağlığı, emniyeti ve ülkenin güvenliğinin yanı sıra sosyal ve ekonomik kalkınmayı ciddi şekilde tehdit edebilecek çok sayıda ağır vaka ve can kaybını önlemek için en iyi seçim ve doğru karardır.

Bu yıl Mayıs ortasına kadar Çin, çoğu gelişmekte olan 120'den fazla ülkeye ve uluslararası kuruluşa 2,2 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı sağladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanlar Çin'in Dinamik Sıfır-Kovid Politikasından Övgüyle Söz Ediyor - Son Dakika

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