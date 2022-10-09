Uzmanlar Çin'in İnsan-doğa Uyumunu Sağlama Çabalarından Övgüyle Bahsediyor - Son Dakika
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Uzmanlar Çin'in İnsan-doğa Uyumunu Sağlama Çabalarından Övgüyle Bahsediyor

09.10.2022 15:32
Uzmanlar Çin'in İnsan-doğa Uyumunu Sağlama Çabalarından Övgüyle Bahsediyor

HABER: Uzmanlar Çin'in insan-doğa uyumunu sağlama çabalarından övgüyle bahsediyorÇEKİM LİSTESİ: 1. Doğadan ve fillerden çeşitli görüntüler5. SES 4 (İngilizce): ZOON AHMED KHAN, Çin ve Küreselleşme Merkezi'nde Araştırma Görevlisi 6.

HABER: Uzmanlar Çin'in insan-doğa uyumunu sağlama çabalarından övgüyle bahsediyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Doğadan ve fillerden çeşitli görüntüler

5. SES 4 (İngilizce): ZOON AHMED KHAN, Çin ve Küreselleşme Merkezi'nde Araştırma Görevlisi

6. Ağaçlardan ve nehirlerden çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'in Yunnan eyaletinde biraraya gelen uluslararası uzmanlar, Çin'in insanla doğa arasında uyumlu bir birlikte yaşamı sağlamak için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

SES 1 (İngilizce): ZHENG BOFEI, Xinhua muhabiri:

"Çin, Asya fili ve çevre koruma konusunda büyük ilerleme kaydederken dünyanın yedi ülkesinden 10'dan fazla genç, bu çabayla ilgili konuşmak için Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki Mile şehrine geldi. Bu konuyla ilgili görüşlerini öğrenelim."

SES 2 (İngilizce): VICTORIA KHU, SCOLAR Network Kurucusu:

"Bu kez Honghe Hani ve Yi Özerk İli'ne yaptığımız geziden, çevrenin gerçekten ne kadar iyi korunduğunu gerçekten gördük. Buranın biyolojik çeşitlilik bakımından büyük bir zenginliğe sahip olduğunu görebilirsiniz. İnsanların doğayla nasıl bu kadar bağlantılı olduğunu hissedebilirsiniz."

SES 3 (İngilizce): HUW SLATER, ClientEarth Enerji ve İklim Uzmanı:

"Çin'de eko-uygarlık gibi kavramların gerçekten ana akıma dönüştüğünü görüyorsunuz. İnsanlar artık bunun ne anlam ifade ettiğini biliyor. Bu sadece üst düzey bir kavram değil. Bu nedenle doğayı korumanın önemli bir öncelik haline gelmesinin harika olduğunu düşünüyorum. Çin'in biyoçeşitlilik sözleşmesinin Kunming'de COP15'e ev sahipliği yapmasının gerçekten harika bir adım olduğunu biliyorsunuz."

SES 4 (İngilizce): ZOON AHMED KHAN, Çin ve Küreselleşme Merkezi'nde Araştırma Görevlisi:

"Çin için, bence çok olumlu olan şey, ülkenin genel olarak çok güçlü ve önemli bir karar vermiş olması. Bu, korumak ve bunun için ne gerekiyorsa yapmaya çalışmak, bu süreçte de insanların yaşamlarının iyileştirilmesinin devam edeceğinden emin olmaya dair bir karar. Gördüğünüz gibi, Yunnan'a geldiğinizde, Xishuangbanna'da, o parktaki filler dünyada virale dönüştü, yani bu büyük bir başarı.

Aynı anda orada yaşayan insanların ekonomik olarak da geliştiğini görüyorsunuz. İlerliyorlar ama doğayla birlikte de yaşayabiliyorlar. Doğayla birarada yaşama yeteneği, yaşamlarının kalitesini ve refahını artırıyor ve bunu gelecek nesiller için yapıyorlar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Kunming şehrinden bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanlar Çin'in İnsan-doğa Uyumunu Sağlama Çabalarından Övgüyle Bahsediyor - Son Dakika

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