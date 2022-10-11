Uzmanlar Sıfır-Kovid Politikasının Çin İçin En İyi Seçim Olduğunu Söyledi - Son Dakika
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Uzmanlar Sıfır-Kovid Politikasının Çin İçin En İyi Seçim Olduğunu Söyledi

11.10.2022 22:42
Uzmanlar Sıfır-Kovid Politikasının Çin İçin En İyi Seçim Olduğunu Söyledi

HABER: Uzmanlar sıfır-Kovid politikasının Çin için en iyi seçim olduğunu söylediÇEKİM LİSTESİ: 1. Çin'den çeşitli görüntülerHABERİN İÇERİĞİ: Çin, pandemiye karşı dinamik sıfır-Kovid politikasına bağlı kaldı.

HABER: Uzmanlar sıfır-Kovid politikasının Çin için en iyi seçim olduğunu söyledi

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Çin'den çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin, pandemiye karşı dinamik sıfır-Kovid politikasına bağlı kaldı.

Ülke, salgının kontrol altına alınmasını, ekonominin istikrara kavuşmasını ve kalkınmanın güvende olmasını sağlamak için salgınları en kısa sürede ve minimum maliyetle ele almak için hızlı müdahaleye önem verdi.

Çeşitli ülkelerdeki uzmanlar, Çin'in dinamik sıfır-Kovid politikasından övgüyle söz ediyor.

SES 1 (İngilizce): COSTANTİNOS BT. COSTANTİNOS, Etiyopya'daki Addis Ababa Üniversitesi'nde kıdemli kamu politikası profesörü:

"Çin, dinamik sıfır-Kovid stratejisiyle, insan yaşamı ve genel toplum içindeki bulaşmalar açısından iyi sonuçlar getiren son derece harika işler yaptı."

SES 2 (Arapça/İngilizce çeviri): HEBA GAMAL, Kahire merkezli Ulusal Planlama Enstitüsü'nde siyaset bilimi profesörü:

"Çin, ülkenin yüksek iyileşme oranlarına ve hızlı aşı üretimine ulaşmasını sağlayan dinamik sıfır-Kovid politikası ile Kovid-19 pandemisiyle mücadelede özel bir model sundu. Çin'in ekonomik esnekliği, ülkenin, pandemi krizinin yankılarını kontrol altına almasını sağladı."

SES 3 (İngilizce): JOSEPH MATTHEWS, Punom Pen'deki BELTEI Uluslararası Üniversitesi'nde kıdemli profesör:

"Çin'in sıfır Kovid-19 politikası, sosyal ve ekonomik kalkınmanın yanı sıra insanların sağlığını, güvenliğini ve ülkenin güvenliğini ciddi şekilde tehdit edebilecek çok sayıda ciddi vaka ve ölümü önlemek adına ülke için en iyi seçim ve doğru karardır."

Çin, dinamik sıfır-Kovid politikasına bağlı kalarak pandeminin son dalgalarını büyük ölçüde kontrol altına aldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

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