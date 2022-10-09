Uzmanlar ve Diplomatlar Çin'in Yeşil Büyümeye Bağlılığını Övdü - Son Dakika
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Uzmanlar ve Diplomatlar Çin'in Yeşil Büyümeye Bağlılığını Övdü

09.10.2022 13:42
Uzmanlar ve Diplomatlar Çin'in Yeşil Büyümeye Bağlılığını Övdü

HABER: Uzmanlar ve diplomatlar Çin'in yeşil büyümeye bağlılığını övdüÇEKİM LİSTESİ: 1. Forumdan çeşitli görüntüler HABERİN İÇERİĞİ: Çin-Avrupa-Afrika Yeşil Enerji Geliştirme Forumu bu hafta başında Çin'in Hangzhou kentinde düzenlendi.

HABER: Uzmanlar ve diplomatlar Çin'in yeşil büyümeye bağlılığını övdü

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Forumdan çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin-Avrupa- Afrika Yeşil Enerji Geliştirme Forumu bu hafta başında Çin'in Hangzhou kentinde düzenlendi.

Çeşitli ülke ve bölgelerden 100'ün üstünde temsilci yeşil enerjinin geliştirilmesi konusundaki görüşlerini çevrimiçi ve çevrimdışı olarak paylaştı.

Katılımcılar küresel ekonomideki sıkıntılı dönem ve Kovid-19 pandemisine rağmen Çin'in yeşil kalkınmaya bağlılığını övdü.

SES 1 (İngilizce): BERTIE AHERN, İrlanda eski Başbakanı ve Dünya Karbon Nötrlüğü Komisyonu Başkanı:

"Çin ve Avrupa Birliği, uluslararası toplumda iklim değişikliğine cevap veren iki büyük bölge. Çin uluslararası topluma, insanlığın ortak geleceği paylaştığı bir topluma giden yolda iklim değişikliğiyle mücadelede kesin bir güven ve uygulamaya dönük adımları gösterdi. Çin yeşil araçlar, güneş panelleri, rüzgar türbini kanatları gibi yeşil ürünlerin en büyük ihracatçısı oldu. AB, Çin ve Afrika'nın hepsi de büyük pazarlar olduğu için işbirliği ve küreselleşmenin bizim için tek yol olduğunu düşünüyorum."

SES 2 (İngilizce): SIYABONGA CYPRIAN CWELE, Güney Afrika'nın Çin Büyükelçisi:

"Çin ve diğer BRICS ülkelerinin taahhütleri umut verici çünkü bu, liderliğin, dayanışma gösterdiğimizi söylemenin yeni bir yöntemi. Kalkınmayla, bir bütün olarak ve halkın kalkınması olarak ilgileniyoruz. Çin'in bu tür bir liderlik göstermeye devam etmesini ve diğer küresel liderlerin de onu izlemesini ümit ediyorum."

SES 3 (Çince): XIE ZHENHUA, Çin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi:

"Gelişmiş ülkeler, karbondioksit emisyonlarının zirve yapmasından karbon nötrlüğe kadar hedefe, sanayileşmenin gerçekleşmesinden sonraki 45 ila 60 yılda ulaşmayı amaçlıyor. Ancak Çin, karbon nötrlüğe karbondioksit emisyonunda zirveyi görmesinden 30 yıl sonra ulaşmayı hedefliyor. Bu, dünyadaki tüm ülkeler arasında bu hedefe ulaşma açısından en kısa süre olacak. Bu aynı zamanda Çin'in iklim değişikliğiyle aktif mücadelede ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınma yolunu seçmedeki güçlü kararlılığını ve bunların yanı sıra insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğu destekleme konusundaki sorumluluklarını da gösteriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hangzhou kentinden bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Hangzhou, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanlar ve Diplomatlar Çin'in Yeşil Büyümeye Bağlılığını Övdü - Son Dakika

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