HABER: Uzmanların ve siyasi liderlerin gözünden Çin Komünist Partisi'nin başarıları

ÇEKİM LİSTESİ:

4. SES 4 (İngilizce): ŞAHBAZ ŞERİF, Pakistan Başbakanı

5. SES 5 (İngilizce): THEONESTE HİGANİRO, Ruanda Çin Mezunlar Derneği (RCAO) Başkanı

6. SES 6 (İngilizce): KHAİRY TOURK, ABD Chicago'daki Illinois Teknoloji Enstitüsü'nde Ekonomi Profesörü

7. SES 7 (İngilizce): DAVİD RİCHMAN RAKOTOMAVO, Madagaskar Anayasa Mahkemesi'nde Ofis Asistanı

8. SES 8 (İngilizce): DAVE BROMWİCH, Yeni Zelanda Çin Dostluk Derneği Başkanı

9. SES 9 (İngilizce): FRANCOİS SERNEELS, Belçika'daki Hainaut Bölgesi Tarımbilim ve Tarım Endüstrisi Merkezi'nden (CARAH) Ziraat Mühendisi

10. SES 10 (İngilizce): THEONESTE HİGANİRO, Ruanda Çin Mezunlar Derneği (RCAO) Başkanı

11. SES 11 (İngilizce): STEPHEN NDEGWA, Amarika Birleşik Devletleri Uluslararası Üniversitesi'nde (USIU-Afrika) Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi

12. SES 12 (İngilizce): VİNNİE MOLİNA, Avustralya Komünist Partisi (CPA) Ulusal Başkanı

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin Komünist Partisi (ÇKP) 1 Temmuz'da kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.

ÇKP, yaklaşık 50 üyesi olan küçük bir parti iken 96,7 milyon üyeye sahip dünyanın en büyük iktidar partisi haline geldi.

ÇKP'nin başarıları

SES 1 (İngilizce): ADAM ABDUL RAHAMAN, Burkina Faso'daki Gana Büyükelçiliği'nde Elçi Müsteşar:

"Çin'in 1978'de dışa açılmasından sonra dünyayla ticaret yapabilmek için ekonominin geliştirilmesi ve piyasanın dışa açılmasına odaklandığını gördük. ÇKP'nin bu konuda başrol oynadığını düşünüyorum ve bu konuda onları takdir etmek gerek."

SES 2 (İngilizce): ELİAS JABBOUR, Rio de Janeiro Eyalet Üniversitesi Ekonomi Bilimi Fakültesi'nde Doçent:

"ÇKP hakkındaki izlenimim, mevcut tarihi dönemin en gelişmiş siyasi gücü olduğu yönünde. Dünyadaki hiçbir siyasi güç, eylemlerinin her adımını bilimsel şekilde planlama kapasitesi şöyle dursun ÇKP'nin yönetim kapasitesine sahip değil.

Çin Komünist Partisi olmadan modern Çin var olamaz. Çin Komünist Partisi, Çin'in 1949'dan bu yana sergilediği tüm ilerlemenin özü ve ana nedenidir."

SES 3 (İngilizce): VİNNİE MOLİNA, Avustralya Komünist Partisi (CPA) Ulusal Başkanı:

"ÇKP, sosyalist topluma doğru gelişiminde Çin halkına güçlü bir liderlik göstermiştir. Özellikle hızlı ekonomik ilerleme, çevrenin korunmasına yönelik önlemler ve net sıfır sera gazı emisyonuna geçişte.

Uluslararası ilişkilerde, barış, işbirliği, karşılıkla saygı ve ortak bir gelecekte kalkınma konusunda."

SES 4 (İngilizce): ŞAHBAZ ŞERİF, Pakistan Başbakanı:

"Çin, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi; sizler (yaklaşık) 800 milyon kişiyi yoksulluktan kurtardınız. Gençlere destek oldunuz, kadınların özgürleşmesini sağladığınız, eğitim, sağlık, iş, tüm bunlar kesinlikle daha önce eşi benzeri görülmemiş devasa ilerleme anlamına geliyor. O yüzden Çin Komünist Partisi'ne ve liderlerine tam not veriyorum."

Halkın partisi

SES 5 (İngilizce): THEONESTE HİGANİRO, Ruanda Çin Mezunlar Derneği (RCAO) Başkanı:

"ÇKP'nin nasıl hareket ettiğine, halka nasıl yardım ettiğine, Çin halkının refahıyla nasıl ilgilendiklerine bakınca ÇKP'yi 'halkın partisi' olarak niteleyebilirim. Çin nüfusunu önemseyen bir parti.

Çin Komünist Partisi, Çin halkının refahını artırmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir partidir. Örneğin Çin'e gittiğinizde özellikle yüksek seviyede ana altyapı geliştirme çalışmalarını görürsünüz; okullar, yollar, sağlık merkezleri ve normal bir insanın günlük hayatında ihtiyaç duyabileceği her şey, son derece iyi gelişmiş ve iyi planlanmıştır. İşte ÇKP'nin vizyonu budur."

SES 6 (İngilizce): KHAİRY TOURK, ABD Chicago'daki Illinois Teknoloji Enstitüsü'nde Ekonomi Profesörü:

"Çok sayıda Parti (ÇKP) üyesinin ve başkalarının adanmışlığı beni hayran bıraktı. Sizler birçok açıdan yokluk bölgeleri olarak nitelenebilecek yerlere gidiyor ve çok çalışarak bu uzak yerlerde hayatın kalitesini yükseltiyorsunuz.

En alt seviyedeki insanlar, tenha bölgelerde, azınlık bölgelerinde yaşayan halka doğru şekilde yol gösterecek şekilde eğitilmiş. Bu da yaşam kalitesinde inanılmaz bir sıçramaya neden oluyor."

SES 7 (İngilizce): DAVİD RİCHMAN RAKOTOMAVO, Madagaskar Anayasa Mahkemesi'nde Ofis Asistanı:

"Çin hükümetinin, pandemi sırasındaki hassas durumda Çin halkının yaşamlarını koruma kararı gerçekten kritik ve son derece önemlidir.

'Wei Ren Min Fu Wu' (Halka hizmet) şeklinde bir slogan var. Sanırım bu, ÇKP'nin temel ilkesi."

SES 8 (İngilizce): DAVE BROMWİCH, Yeni Zelanda Çin Dostluk Derneği Başkanı:

"Çin Komünist Partisi ve Çin hükümeti hakkındaki hislerim için hemen aklıma tek sözcük geldi ve bu sözcük yerine başka bir şey bulamadım. Bu sözcük, 'hizmet'ir. Niçin 'hizmet'? Çünkü Çin çok hızlı kalkındı ve tüm halkı bu kalkınmaya eşlik etti.

Hükümet halktır. Halk hükümettir. Bu karşılıklı bir ilişkidir. O yüzden 'hizmet' sözcüğü, Çin'in ne olduğunu anlatıyor ve Çin hükümetini ve Çin Komünist Partisi'ni en iyi şekilde betimliyor."

Halkın desteğini kazanmak

Harvard Üniversitesi'nin 2020'de yayınladığı ve Çin'de 13 yıl boyunca yaptığı bir araştırmaya dayanan raporuna göre, Çin halkının merkezi hükümete yönelik genel memnuniyet oranı yüzde 93'ü aşıyor.

SES 9 (İngilizce): FRANCOİS SERNEELS, Belçika'daki Hainaut Bölgesi Tarımbilim ve Tarım Endüstrisi Merkezi'nden (CARAH) Ziraat Mühendisi:

"Bence son derece önemli bir nokta, Çin Komünist Partisi'nin son derece net bir doğrultu sağlamasıdır. Dolayısıyla hedef nettir ve çoğu kişi tarafından kabul görüyor. Örneğin halkın büyük bir bölümünü yoksulluktan kurtarmak, son derece soylu bir hedeftir. Bu hedefin göz önünde olması, halkın çabalarının koordine edilmesine çok fazla katkıda bulunabiliyor. Bir şeyi niye yaptıklarını biliyorlar. Bu da Batılı ülkelerde eksik bir husus olabilir."

SES 10 (İngilizce): THEONESTE HİGANİRO, Ruanda Çin Mezunlar Derneği (RCAO) Başkanı:

"Birçok Çinli ÇKP'ye güven duyuyor. O yüzden ÇKP'ye destek çok yüksek. İnsanlar ÇKP'nin liderlik yapmasından memnuniyet duyuyor."

SES 11 (İngilizce): STEPHEN NDEGWA, Amarika Birleşik Devletleri Uluslararası Üniversitesi'nde (USIU-Afrika) Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi:

"Çin'in demokratik sistemi her şeyi anlatıyor. Sonuçlarını halk görüyor. ÇKP'nin liderliği altında 100 yılda tüm halkın aşırı yoksulluktan kurtarıldığını görüyoruz. Ülkeyi, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline getirdi. Ne derler: Yaşamadan bilemezsin."

SES 12 (İngilizce): VİNNİE MOLİNA, Avustralya Komünist Partisi (CPA) Ulusal Başkanı:

"Çin'de başarılı olmuş farklı bir kalkınma türü var. Bu, insanların kalbini ve aklını kazanmadan yapılamaz. Çin Komünist Partisi'nin liderliğiyle gerçekleşen inisiyatiflere halkın desteğinin büyük olduğunu düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)