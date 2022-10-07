HABER: Yabancı yetkili ve uzmanlar, Çin'in yoksulluğu bertaraf etme deneyimini övdü

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Çin'den çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Çeşitli ülkelerden yetkili ve uzmanlar, Çin'in yoksulluğu bertaraf etme deneyiminden, diğer ülkelerin takip etmesi ve öğrenmesi gereken bir örnek olarak övgüyle bahsetti.

SES 1 (İngilizce): LUİS ANTONİO PAULİNO, Brezilya'da Sao Paulo Devlet Üniversitesi Profesörü:

"Çin'in son 30 yılda 800 milyon insanı yoksulluktan kurtardığına tanık olduk. Yani Çin bunu yapacak deneyim ve bilgi birikimine sahip. Bu nedenle dünyadaki açlık ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için tüm ülkelerin Çin'in bu deneyiminden yararlanabileceğini düşünüyorum."

SES 2 (İngilizce): ŞAHBAZ ŞERİF, Pakistan Başbakanı:

"Çin'in bu eşsiz deneyimi dünyanın geri kalanı için örnek alınacak bir rol model oluşturuyor. Çin, 800 milyon insanı yoksulluktan nasıl kurtarabildi? Çin bu mucizeyi gerçekleştirdi. Yani bu eşi görülmemiş bir şey ve hepimiz bu deneyimden bir şeyler öğrenmeliyiz.

Bence onların deneyimlerinden yola çıkarak bu kayda değer gelişme ve ilerlemeye nasıl ulaştıklarını, yoksulluğu, işsizliği, ekonomik sıkıntıları nasıl azalttıklarını ve onları nasıl mutluluğa dönüştürdüklerini öğrenmeliyiz. Bence bu almamız gereken bir ders ve onların deneyimlerinden bir şeyler öğrenmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum."

SES 3 (Çince): CHEA MUNYRİTH, Kamboçya Çin Evrim Araştırma Derneği Başkanı:

"Kalabalık bir ülke olarak Çin, nüfusunu yoksulluktan çıkarmak için muazzam bir baskı ile karşı karşıya kaldı. Çin'in yoksulluğu bertaraf etme savaşı geçen yıl itibariyle kapsamlı bir zafere ulaştı. Çin yoksulluğu azaltma çalışmalarını insanlık davasının zirvesine yükseltiyor, yoksulluğu azaltmayı insan gelişimini destekleme çabalarının bir parçası olarak görüyor ve yoksullukla mücadele çabalarının tarihini yeniden yazıyor. Bu, bütün ülkeler için öğrenmeye değer harika bir fikir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)