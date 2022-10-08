Zimbabve'nin İktidar Partisi Çin'in Önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni Takdir Ediyor

HABER: Zimbabve'nin iktidar partisi Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni takdir ediyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Çin ve Zimbabve'den çeşitli görüntüler

2. SES 1-6 (İngilizce): SİMBARASHE MUMBENGEGWİ, ZANU-PF politbürosu dış ilişkilerden sorumlu sekreteri

HABERİN İÇERİĞİ:

Zimbabwe'nin iktidar partisi ZANU-PF, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni (GDI) takdir ettiğini açıkladı ve bunun özellikle gelişmekte olan ülkelere fayda sağlayacak son derece önemli bir deklarasyon olduğunu ifade etti.

Simbarashe Mumbengegwi, ZANU-PF politbürosunun dış ilişkilerden sorumlu sekreteri ve Zimbabve'nin eski dışişleri bakanı.

Mumbengegwi, GDI'yi, artan küresel zorluklar karşısında küresel birliği teşvik etmeye yardımcı olması beklenen ve tam zamanında yapılan bir deklarasyon olarak övdü.

SES 1 (İngilizce): SİMBARASHE MUMBENGEGWİ, ZANU-PF politbürosu dış ilişkilerden sorumlu sekreteri

"Geçen yıl Eylül ayında ilan edilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi hakkında bu son derece önemli bir deklarasyondur ve Çin'in yeni dönemde bahsettiğimiz tüm bu zorluklar karşısında küresel bir yaklaşımın gerekli olduğu yönündeki tutumu, bu zorluklara küresel olarak bakmak zorunda olduğumuz, böylece zorluklara toplu olarak göğüs gerileceği, bu şekilde faydaların toplu olarak paylaşılacağıdır."

Mumbengegwi, GDI'nin Zimbabwe'nin kendi kalkınma gündemiyle tam örtüşen bir mekanizma olduğunu söyledi.

SES 2 (İngilizce): SİMBARASHE MUMBENGEGWİ, ZANU-PF politbürosu dış ilişkilerden sorumlu sekreteri

"Bizim kendi Devlet Başkanımız Emmerson Mnangagwa, Zimbabwe'de hiçbir yeri ve hiç kimseyi geride bırakmadan ülkenin tüm bölgelerini geliştirmeyi hedeflememiz gerektiğini söyledi ve bu Küresel Kalkınma İnisiyatifi gibi tam aynı şekilde, bu küresel ölçekte yapılmalı ve gelişmekte olan ülkelerdeki bizlerin de bu deklarasyondan yararlanacağımızdan hiç şüphem yok."

Mumbengegwi, Çin- Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) kapsamında Çin'in Afrika ülkelerine sağladığı mali desteği de takdirle karşıladı.

SES 3 (İngilizce): SİMBARASHE MUMBENGEGWİ, ZANU-PF politbürosu dış ilişkilerden sorumlu sekreteri

"Başka hiçbir ülke Afrika kıtasının gelişimine Çin'in hem ikili ilişkilerde hem de FOCAC çerçevesinde yaptığı kadar katkıda bulunmamıştır ve bu nedenle, bencil bir geleceğe değil, zengin ya da yoksul, dünyanın tüm ülkeleri tarafından paylaşılan, ortak bir geleceğe ilerlememiz gerektiği yönündeki inisiyatifi büyük memnuniyetle karşılıyoruz, yoksullara yardım edilmeli, ekonomilerini geliştirebilenler daha az gelişmişlere yardım etmeli ki onlar da kalkınsınlar."

Mumbengegwi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliğindeki Çin'in Zimbabwe'nin güvenilir bir ortağı olmaya devam ettiğini ve iki tarafın karşılıklı çıkarlar için dayanışma ve dostluklarını derinleştirmeye devam edeceğini söyledi.

SES 4 (İngilizce): SİMBARASHE MUMBENGEGWİ, ZANU-PF politbürosu dış ilişkilerden sorumlu sekreteri

"İlerlerken, Çin Komünist Partisi ve Çin hükümeti ile ilişkimizin, ekonomik cephede 2030 yılı için kendimiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşmamızı sağlamak amacıyla derinleşeceğinden son derece eminiz."

SES 5 (İngilizce): SİMBARASHE MUMBENGEGWİ, ZANU-PF politbürosu dış ilişkilerden sorumlu sekreteri

"Çin'in dönüşümünün güzel yanı Çin'in, Çin Komünist Partisi'nin yaratıcılığının faydalarından tek başlarına yararlanmak konusunda bencillik etmemiş olmasıdır, deneyimlerini tüm gelişmekte olan ülkelerle paylaştılar. ZANU-PF olarak bizler, Çin'in deneyimlerini bizimle paylaşma isteğinden olağanüstü düzeyde yararlandık."

SES 6 (İngilizce): SİMBARASHE MUMBENGEGWİ, ZANU-PF politbürosu dış ilişkilerden sorumlu sekreteri

"Zimbabwe'de, ZANU-PF'de ve Afrika'da bulunan bizler, bu dayanışma jesti, bu paylaşma jesti, tüm insanlığın ortak çıkarlarını belirleme jesti için son derece minnettarız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harare'den bildiriyor. (XHTV)