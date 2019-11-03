Haberci Gazetesinden Dayanışma Gecesi

Ordu'da haftalık yayın yapan Haberci Gazetesinin 'Dayanışma Gecesi'nde siyaset, ekonomi, iş dünyasına katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara ödül verildi.



Öğretmenevi'nde düzenlenen programda ilk olarak onur ödülleri takdim edildi. Son 30 yıldır Ordu'nun kültür sanat, sağlık ve ekonomi hayatına büyük katkıları olan ORSEV Başkanı Sevinç Özel, Uzman Doktor Mustafa Münir Tercan, Ordu Ticaret Borsası eski Başkanı Necdet Gürsoy onur ödülüne layık görüldü. Gecede 'Özel Hizmet Ödülleri'ni Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, Uzman doktor Fatma Küçüker aldı. Gecede verilen diğer ödüller şöyle:



"Yılın Yöneticisi: Levent Erçıktı



Yılın Eğitim Kurumu: Fatsa Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Gölköy Fen Lisesi



Yılın Doktoru: Uzman Doktor Siya Alyamaç, Uzman Doktor Suat Demirbuğa, doç. Dr. Alper Çıraklı, Aydan Aydınlı



Yılın Öğretmeni: Hakan Kaya (ZuverKaya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Finansman Öğretmeni)



Hizmet Ödülü: Şenol Gedikli (Altınordu Öğrenci ve Personel Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı), Musa Kıranlı (Teknikerler Birliği Ordu İl Temsilcisi), Göç Kardeşler İnşaat, Öznur Saylan Türnük- Dilek Kurumuş, Ali Subaşı, Samet Aksoy (Altınordu SYDV Müdürü), Seda Kut, Emen Şendere Gürsoy (Ordu halk Eğitim Müdür Yardımcısı)



Yılın İş Hanımı: Fatma Yalçın



Yılın İş Adamları: Selim Çoruh-Mehmet Çoruh, veteriner Ali Güngör, Salih Zeki Çakmak, İlker Kartal



Genç Girişimciler: Hüray Tunç Koyun-Bülent Koyun, Mimar Furkan Kandemir, Erdem Su



Yılın İşletmesi: Koraç Süt Ürünleri" - ORDU