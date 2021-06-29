Habere giden gazeteciler aşı merkezinde aşı oldu - Son Dakika

- Habere giden gazeteciler aşı merkezinde aşı oldu

Düzce'de şehir merkezinde covid-19 aşılama merkezi açıldı

Gazeteciler, "Aşı merkezi açılışını haberleştirirken, aşı olduk"

DÜZCE - Korona virüsle mücadele kapsamında Düzce'de şehir merkezinde açılan Covid-19 aşılama merkezine haber için giden gazeteciler, yoğun tempoda buldukları boşlukta aşılarını yaptırdı.

Korona virüs salgınından kurtulmak için ülke genelinde aşı seferberliği başlatıldı. Türkiye'nin dört bir yanında 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar aşılanırken, Düzce'de de aşılama alanlarına bir yenisi daha eklendi. İl genelinde tüm hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra, şehrin merkezinde aşılama merkezi hizmete açıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın da katıldığı merkezin açılışını takip eden gazetecilerde merkezde aşılarını oldu. Yoğun bir tempoda çalışarak gece gündüz haber peşinde koşan gazeteciler merkezin açılış haberini yapmak için geldikleri esnada randevusuz bir şekilde aşılarını oldu.

"Randevu almadan geldim aşımı oldum"

Gazeteciler Selçuk Akyol ve Cem Ali Kuş, sıralarının geldiğini fakat aşı olamadıklarını belirterek haber için geldikleri Covid-19 Aşılama Merkezi'nde aşılarını oldu. Gazeteci Selçuk Akyol yaptığı açıklamada, "Korona virüsün zorlu sürecinin ardından aşı olduk. Aşı hastalıkla mücadele noktasında ciddi anlamda etkisi olan ve hastalığın bitmesinde önemli faydaları olacak bir yöntem. Herkese tavsiye ediyoruz, hiç acımıyor. Burasıda çok iyi, tam şehir merkezinde insanların ulaşabileceği bir yer. Buraya haber için gelmiştim. Randevu almadım geldim aşımı oldum. Aşı olmak istiyorum dedim sağ olsun arkadaşlar aşımı yaptılar. Burada herhangi bir zorlukla karşılaşmadım" dedi.

"Yoğun çalışma temposunda aşı olmaya fırsatım olmamıştı"

Bölgede haber çalışmalarını tamamlamasının ardından aşı olan bir diğer gazeteci Cem Ali Kuş da, " Çalışma temposundan dolayı tabii ki aşı olmaya fırsatımız olmamıştı. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın önderliğinde, Sağlık Müdürümüz Dr. Yasin Yılmaz'ın aracılığı ile bugün burada güzel bir yer açıldı. Bizlerde geldik haberimizi yaparken randevusuz sıra almadan aşımızı olduk. Bunu da haber yaptık. Hem de aşımızı olduk güzel oldu. Vatandaşlara mesajım gelsinler aşılarını geciktirmeden aşılarını olsunlar tedirgin olmadan burada hiçbir şekilde randevu almadan gelip aşılarını olabilirler" diye konuştu.

"Düzce'de 134 noktada aşılama yapılıyor"

Şehrin merkezinde açılan merkezin vatandaşlara kolaylık sağlayacağını Düzce Valisi Cevdet Atay, "Aşılama süreci Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi ilimizde de yoğun bir şekilde devam etmekte. Sağlık çalışanlarımız bu pandemi sürecinde yoğun çalışmalarını şimdi aşılamada yoğun bir şekilde gösteriyorlar. Biz 134 noktada aşılarımızı yaptırıyoruz. Özellikle fabrikalarımızda insanların toplu çalıştıkları yerlerde arkadaşlarımız mobil aşılama ünitelerini kuruyorlar ve hızlı bir şekilde gün içerisinde orada aşılamalarını yerinde yapıyorlar. Yerinde aşılamalar ile birlikte biraz rakamlarımız istediğimiz noktalara geldi. Bundan sonra biraz daha gayret göstereceğiz biraz daha hızlanacağız. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını ve bu aşılama konusunda herhangi bir tereddüte kapılmadan aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Burada herhangi bir randevuya dahi gerek kalmadan vatandaşlarımız gelip aşılarını olabilecekler. Şimdi arkadaşlarımız duyurularını yapıyorlar. Özellikle çalışan yakın yerde iş yerlerinde çalışan insanlar hastaneye gitmek biraz insanlara zor gelebiliyor. Bazen daha uzak gelebilir, burası yakın alanda gelip hemen aşılarını olabilirler. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Burada şehir merkezinde herhangi bir randevuya dahi gerek duymadan burada herkes aşı olabilir. Lütfen bu süreçte bizde destek olalım 18 yaş ve üzeri herkes aşı olabiliyor. Kısacası herkes aşı olabilir" şeklinde konuştu.