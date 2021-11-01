Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:15 Balalayka
03:00 Çok Gezenti
04:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
06:00 Tatlı İntikam
08:45 Yabancı Damat
10:45 Şimdi Aşk
12:30 Çok Gezenti
14:00 Rehber
15:30 Çocuklar Duymasın
18:00 Zengin Kısmet
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Mahrumlar
23:45 Mahrumlar
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika