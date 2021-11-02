02 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Galatasaray - Gaziantep FK

02:45 A. Alanyaspor - Göztepe

04:30 Y. Kayserispor - V. Karagümrük

06:15 5 Soru 5 Cevap

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

07:00 Yeni Gün

09:00 Galatasaray - Gaziantep FK

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Nostalji Maçlar: Fenerbahçe - Elazığspor

13:30 Sporun Mabetleri

13:45 5 Soru 5 Cevap

14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

14:30 500 Great Goals Show

15:00 500 Great Goals Show

15:30 Football's Greatest

16:00 A. Hatayspor - Beşiktaş

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Hikayem

19:00 beIN Süper Lig

20:00 M. Başakşehir - A. Demirspor

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio