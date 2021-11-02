Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:15 Çocuklar Duymasın
04:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
05:00 Rehber
06:00 Küçük Ağa
08:00 Akasya Durağı
11:00 Magazin Masası
13:00 Kırık Hayatlar
14:00 Aşk-ı Memnu
16:00 Yaprak Dökümü
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Dadı
23:30 Kanıt
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika