Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Futbol Gecesi
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 İtalya Serie A Özetler
05:45 Spor Toto 1. Lig Özetler
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Hava Durumu
08:55 Takvim Yaprakları
09:25 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:40 İtalya Serie A Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:55 Bursaspor - Ankara Keçiörengücü
22:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika