02 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

03:00 Futbol Gecesi

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:30 İtalya Serie A Özetler

05:45 Spor Toto 1. Lig Özetler

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Hava Durumu

08:55 Takvim Yaprakları

09:25 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 İngiltere Premier Lig Özetler

16:00 Gündem Futbol

17:40 İtalya Serie A Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:55 Bursaspor - Ankara Keçiörengücü

22:00 Futbol Gecesi