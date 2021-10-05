05 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

05 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı
05.10.2021 06:42
05 Ekim 2021 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:30 Benim Adım Melek
04:15 Şehirden Uzakta
05:00 Tek Yürek
07:35 Kalk Gidelim
11:30 Benim Adım Melek
15:00 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı
Son Dakika 00:00 Facebook'a erişim sıkıntısı nedeniyle Zuckerberg'in serveti 7 milyar dolar düştü 22:17 Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki sorun sanılandan daha büyük! Erişim problemi birkaç gün sürebilir 20:08 Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim 19:26 ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları 18:57 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü 16:01 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu 15:29 Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti 14:54 Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu