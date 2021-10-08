08 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

08 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı
08.10.2021 06:42
08 Ekim 2021 Cuma günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Kelime Oyunu
02:15 Yalan Dünya
03:45 Kanıt
05:00 Akasya Durağı
06:00 Ihlamurlar Altında
08:15 Küçük Ağa
10:30 Akasya Durağı
14:00 Aşk-ı Memnu
16:00 Yaprak Dökümü
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Yalan Dünya
23:30 Kanıt
Son Dakika 00:36 Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten skandal ifadeler: Bunlar çoban ya 00:09 Ahmet Davutoğlu'ndan anketçileri zora sokacak sözler: 'Gelecek Partisi listede yok' diyorlar 21:51 Pencereden düşerek ölen trans bireyin sevgilisi tutuklandı 21:22 Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi 20:25 Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar 17:54 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar 16:29 İstanbul'da aksiyon filmlerini anımsatan görüntü! 3 milyon dolar az kalsın gaspçıların eline gidiyordu 15:55 "Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi