Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Fulya ile Umudun Olsun
04:00 Kefaret
06:00 Son Yaz
07:45 Kamera Arkası
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yalancılar ve Mumları
13:30 Evlilik Hakkında Her Şey
16:30 Kanunsuz Topraklar
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Son Yaz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Ekim 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika