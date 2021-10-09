Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Ahmet Nur Çebi Özel Yayın
03:00 Brezilya - Kazakistan
04:35 İngiltere Premier Lig Özetler
05:05 İtalya Serie A Özetler
05:25 Takvim Yaprakları
05:30 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:25 TFF 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:50 İngiltere Premier Lig Goller
11:00 Spor Manşet
13:25 Süper Lig Özetler
14:00 Tbmm-tv
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
21:00 Başlama Vuruşu
23:00 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika