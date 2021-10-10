1,5 ton kaçak tütün ile yakalanan 3 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan panelvan minibüsten 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kentte kaçak tütün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Kırıkkale- Kırşehir kara yolu üzerindeki Keskin ilçesinde trafik kontrol noktasında A.A. (21) idaresindeki panelvan minibüs şüphe üzerine durduruldu. KOM polisi tarafından yapılan aramada, 126 kolide yaklaşık 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi, sürücü A.A. ile M.A. ve G.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Keskin Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Koliler halinde ele geçirilen 1,5 tonluk kaçak tütün ise Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'ndeki depoya taşındı. - KIRIKKALE