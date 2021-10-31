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1'inci Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu'na 363 sporcu katıldı - Son Dakika

1'inci Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu'na 363 sporcu katıldı

31.10.2021 11:48
1'inci Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu'na 363 sporcu katıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın startını vermesiyle başladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın startını vermesiyle başladı. 21 kilometre yarı maraton olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen koşuya, yerli yabancı 363 sporcu katıldı. 5 kilometrelik halk koşusuna ise 7'de 70'e onlarca vatandaş katılım sağladı.

Vali Mahmut Demirtaş tarafından Tepebaşı Mahallesi Halı Sokak'ta startı verilen Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde 5 kilometre halk koşusu, 21 kilometre yarı maraton olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen koşuya yerli yabancı 363 sporcu katıldı. 5 kilometrelik halk koşusuna ise 7'de 70'e onlarca vatandaş katılım sağladı.

DEMİRTAŞ:  AMAÇ SPORA TEŞVİK VE ŞEHRİN TANITIMINI SAĞLAMAKBurada basın mensuplarına bir açıklama yapan Vali Demirtaş, gerçekleştirilen etkinlikle amaçlarının bir yandan çocukları ve gençleri spora teşvik etmek bir yandan da kentin tanıtımını sağlamak olduğunu belirtti. İlk defa düzenlenen koşuya sporcu ve vatandaşların yoğun katılımından duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Demirtaş, "Kızıltepe ilçemizde ilk defa düzenlenen yarı maratona hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ciddi katılımın olduğunu görmek bizleri mutlu etti. Bugün bu etkinliğimizi başlattık inşallah bundan sonra devamını da getireceğiz. Tek amacımız; hem çocuklarımızı spora teşvik etmek istiyoruz hem de ilimizi en güzel şekilde ülkemizde ve uluslararası düzeyde tanıtmak istiyoruz. Bu etkinliğin ilimizin tanıtımına ciddi bir katkısının olacağına inanıyorum. Kaymakamımız başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam ise 72'si kadın 291'i erkek sporcu olmak üzere 363 sporcunun koşuya katılım sağladığını söyledi.


1'inci Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu'na 363 sporcu katıldı
1'inci Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu'na 363 sporcu katıldı
1'inci Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu'na 363 sporcu katıldı
1'inci Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu'na 363 sporcu katıldı

Mahmut Demirtaş, Mezopotamya, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1'inci Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu'na 363 sporcu katıldı - Son Dakika


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