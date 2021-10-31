"1. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız Sempozyumu, Çalıştayı ve Sergisi" - Son Dakika

Karatay Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğinde "1. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız Sempozyumu, Çalıştayı ve Sergisi" 2-4 Kasım tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Karatay Termal Tatil Köyü'nde yapılacak sempozyumda, Geleneksel Türk ve İslam Sanatları alanlarında Türkiye'nin yanı sıra Cezayir, Özbekistan ve Azerbaycan'dan da sanatçıların katılacağı belirtildi.

Açıklamada, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet yolculuğunda Karatay, çok önemli bir konumda yer alıyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu sorumluluk ve bilinçle hareket ederek, zengin ve köklü geçmişimizi gelecekle buluşturma adına önemli gayretler içerisindeyiz. Ecdadımızın yüzlerce yılda oluşturduğu ve bize aktardığı Geleneksel Türk ve İslam Geleneksel Sanatlarımızı tanıtmak amacıyla, bu alanlarda eser üreten ustalarımızı, araştırma ve inceleme yapan araştırmacılarımızı ve birbirinden kıymetli isimleri '1. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız' adlı sempozyum, çalıştay ve sergi programı kapsamında Karatay'ımızda ağırlayacağız."