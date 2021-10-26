"11. AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması"na son başvuru tarihi 1 Kasım - Son Dakika

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun bu yıl 11. kez düzenlediği "AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması"na başvurular için son haftaya girildi.

Başvuruların online yapılabildiği yarışmada son başvuru tarihi 1 Kasım olarak belirlendi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabulünün yıl dönümünde gerçekleştirdiği yarışma kapsamında amatör ve profesyonel sinemacılara, Evrensel Beyanname'de yer alan reddedilemez ve devredilemez insan haklarına dair söyleyeceklerini, sinema aracılığıyla ifade etme imkanı sunuluyor.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Alev İdrisoğlu, İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özlem Yılmaz, UNDP İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Mert Fırat, sinema eleştirmeni Alin Taşçıyan ve FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Selçuk Tepeli yer alıyor.

Yarışmada tüm tür ve tekniklere açık olan kısa filmlerin süresinin 3 ila 10 dakika arasında olması gerekiyor.