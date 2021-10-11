11 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:15 Masumlar Apartmanı

03:40 Payitaht Abdülhamid

05:45 Tek Yürek

09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:30 Kalk Gidelim

13:00 Bizim Köyün Kızları

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

21:45 Letonya - Türkiye

23:45 Teşkilat