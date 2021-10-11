Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kırmızı Oda
03:30 8x8
04:45 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye 2021
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye 2021
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Ekim 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika