Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko
03:40 Aktüel Futbol
05:40 Spor Artı
06:40 A Milli Futbol Takımı Özetler
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Brezilya - Kazakistan
08:35 A Milli Futbol Takımı Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Spor Kitaplığı
12:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Cizre Bld.- Fenerbahçe HDI Sigorta
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Bülteni
19:45 Futbol Gecesi
21:40 UEFA Uluslar Ligi Final Maçı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika