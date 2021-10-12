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12 Ekim 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

12 Ekim 2021 Star Yayın Akışı

12.10.2021 06:42
12 Ekim 2021 Star Yayın Akışı

12 Ekim 2021 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı

12 Ekim 2021 Star Yayın Akışı
12 Ekim 2021 Star Yayın Akışı

Sabahın Sultanı Seda Sayan, Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Ekim 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 Ekim 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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