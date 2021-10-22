12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

KONYA merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgüte bağlı öğrenciler yetiştirip devlet kadrosuna yerleştirme görevini üstlendiği öne sürülen 17 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'ye soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'mahrem rehberlik' yapılanmasının, örgüte bağlı öğrencileri yetiştirip, bağlılık derecisine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, adliye gibi devlet kadrolarına özel olarak yerleştirdiğini saptadı. Kimlikleri tespit edilen 6'sı halen kamuda görev yapan 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bugün, Konya merkezli 12 ilde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.