Üye Girişi
12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor - Son Dakika

12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor

09.10.2021 15:59

12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor 2018'de ayakları kırılan köprü yıkıldı, yerine yenisi yapılıyor 12 Mahalleye ulaşan köprüde çalışmalar hızlandırıldı Düzce'de 12 mahalleyi birbirine bağlayarak 25 bin kişinin ulaşımını kolaylaştıran, 2018 yılında ayaklarında meydana...

12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor

2018'de ayakları kırılan köprü yıkıldı, yerine yenisi yapılıyor

12 Mahalleye ulaşan köprüde çalışmalar hızlandırıldı

DÜZCE - Düzce'de 12 mahalleyi birbirine bağlayarak 25 bin kişinin ulaşımını kolaylaştıran, 2018 yılında ayaklarında meydana gelen kırılma neticesinde de bir kısmı trafiğe kapatılan köprü yeniden yapılıyor.

Düzce'de 2018 yılında ayaklarında kırılmalar meydana gelerek bir şeritte çökme meydana gelerek trafiğe kapatılan köprü yapılmaya başladı. Bölgede bulunan 12 mahalleyi birbirine bağlayan ilköğretim, ortaöğretim ve lise gibi 20 tane okulu birbirine bağlayan yaklaşık 25 bin nüfusa hitap eden köprünün 50 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Karahacı Musa Mahallesi Muhtarı Hanife Gür, "2018'in ortalarına doğru köprümüzün bacakları kırılmıştı. Hemen korumaya almışlardı. İhale, zemin etüdü derken Allah'a şükürler olsun 12 Eylül gibi inşaata başladılar. Devlet Su İşlerinin kontrolü altında hızla devam ediliyor. Köprünün her iki taraftan da bacak kısımlarını direk kısımlarını ördüler, betonladılar. Geceleri de çalışıyorlar. Umarım en kısa zamanda köprünün üstünü yaparlar. Köprü 18 metre genişliğinde olacakmış. Çift gidiş geliş olacak. Bu köprü aşağı yukarı 10-12 mahalleyi birbirine bağlayan takriben 25 bin kişiyi taşıyan bir köprü. Çünkü bizim bu bölgemizde en az 20 tane okul var. İlköğretim, ortaöğretim ve lise şeklinde. Aynı zamanda servisler, öğrenciler vatandaşlar 25 bin nüfusa hitap eden bir köprü burası. Bu köprü son derece işlevini yerine getiriyor. Onun için bu köprünün bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Aldığımız bilgiler doğrultusunda 50 günde bitirileceği söylendi. Bu tabi sevindirici bir haber. İnşallah kısa süre içerisinde biter" ifadelerini kullandı.

12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor
12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor
12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor
12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor

Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adliyede polislerin elinden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı 15:50 Adliyede polislerin elinden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı Ailesiyle yürüyüşe çıkan 6 yaşındaki çocuğun ayağına 12 bin yıl önce yaşayan hayvanın dişi takıldı 15:43 Ailesiyle yürüyüşe çıkan 6 yaşındaki çocuğun ayağına 12 bin yıl önce yaşayan hayvanın dişi takıldı Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi 15:39 Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi
HDP, Erdoğan'ın 15:15 HDP, Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde 14:32 Geceleri herkesin rüyasına giren adam yeniden gündemde Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor 14:29 Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor
Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak 12:36 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber 11:52 Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber

Son Dakika Haberleri
15:49 Adliyede polislerin elinden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı
15:44 2 ay önce nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi sinir krizi geçirdi
15:43 Ailesiyle yürüyüşe çıkan 6 yaşındaki çocuğun ayağına 12 bin yıl önce yaşayan hayvanın dişi takıldı
15:41 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti
15:15 Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu
15:14 HDP, Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto
15:13 Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, Muslera hayranı çıktı
15:12 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenen pişman olmaz
14:54 Fatih'teki kütüphane, bünyesindeki 40 bin kitapla büyük ilgi görüyor! Üye sayısı birçok ilçenin nüfusunu geride bıraktı
AK Partili milletvekili, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı AK Partili milletvekili, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı         
15:51
2 ay önce nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi sinir krizi geçirdi 2 ay önce nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi sinir krizi geçirdi         
15:44
11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti         
15:42
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu         
15:16
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme         
15:12
Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı         
14:30
Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı         
14:02
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı         
11:49
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor         
21:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 16:06:13. #1.12#
SON DAKİKA: 12 mahalleyi birbirine bağlayan köprü yeniden ayağa kalkıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement