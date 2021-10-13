Üye Girişi
13 Ekim 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

13 Ekim 2021 Tv8 Yayın Akışı

13.10.2021 06:42
13 Ekim 2021 Tv8 Yayın Akışı

13 Ekim 2021 Çarşamba günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

05:00 Dizi

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye 2021

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021

13 Ekim 2021 Tv8 Yayın Akışı
13 Ekim 2021 Tv8 Yayın Akışı
13 Ekim 2021 Tv8 Yayın Akışı

Zuhal Topal, MasterChef, Gülşen, Tv8, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 13 Ekim 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Öğretmenden iki öğrenciye taciz! İfadeler 49 yaşındaki şüpheliyi tutuklattı 23:06 Öğretmenden iki öğrenciye taciz! İfadeler 49 yaşındaki şüpheliyi tutuklattı Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi 22:38 Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje 22:10 Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje
Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı 21:23 Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak 20:48 Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu 20:03 Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı 18:40 Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun 17:29 HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun

Son Dakika Haberleri
18:56 Tunceli'de yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, yaşamını yitirdi
18:44 Mesut Özil'den kafa karıştıran soru: Bitcoin mi Ethereum mu?
18:40 Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı
18:32 La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'da
17:59 Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı
17:56 5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı
17:48 Orhan Gencebay'ın koronadan dolayı hastaneye kaldırıldı iddiasına Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama
17:46 Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Artık takibe takip yapacağım
17:35 Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı
17:28 HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun
Danimarka'dan benzersiz başarı! Hem Dünya Kupası biletini aldılar hem de tarihe geçtiler Danimarka'dan benzersiz başarı! Hem Dünya Kupası biletini aldılar hem de tarihe geçtiler         
00:16
Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var         
22:54
Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek         
21:35
Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi         
20:50
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış         
18:44
Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı         
17:36
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar         
13:30
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi         
11:10
Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık         
10:28
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 06:47:15. #1.12#
SON DAKİKA: 13 Ekim 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement