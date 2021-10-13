Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:50 Gizemli Tarih Mimar Sinan
03:45 Bizim Köyün Kızları
05:45 Tek Yürek
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:30 Kalk Gidelim
13:00 Bizim Köyün Kızları
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dünya Hali
21:25 Düğün Dernek
23:55 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika