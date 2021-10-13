13 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı

13 Ekim 2021 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 02:50 Gizemli Tarih Mimar Sinan 03:45 Bizim Köyün Kızları 05:45 Tek Yürek 09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 10:30 Kalk Gidelim 13:00 Bizim Köyün Kızları 16:30 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Dünya Hali 21:25 Düğün Dernek 23:55 Gönül Dağı

TV, Son Dakika Kaynak: InterSinema.com Son Dakika › TV › 13 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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