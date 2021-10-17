13. katta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 13. katındaki ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakut Mahallesi Çınarlı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, 13. katta bulunan bir ikamette belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, ikamette maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAYSERİ