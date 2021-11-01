13 yıldır aranan PKK işbirlikçisi Sultangazi'de yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK işbirlikçisi yaşlı bir kişi, Sultangazi'de düzenlenen operasyonla yakalandı. 65 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalarda H.Y. adlı bir kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği istihbaratını aldı. Irak'taki Mahmur kampından geldiği ve 2008 yılında Diyarbakır ve Batman'da karıştığı "Terör amaçlı örgüte üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ifade edilen işbirlikçi, Sultangazi'de kaldığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. H.Y.'nin Mahmur Kampı'nda işbirlikçi faaliyet gösterdikten sonra ülkemize giriş yaptığı ve daha sonra İstanbul'a gelerek, illegal yollardan yurtdışına kaçma arayışı içerisinde olduğu kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Y., isimli şüpheli 27 Ekim'de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İSTANBUL