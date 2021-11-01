14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Bodrum'da gerçekleştirildi - Son Dakika

2021 yılında Turkuaz Yüzme Serisi adı altında Marmaris, Göcek ve Bodrum'da gerçekleştirilen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları'nın finali Bodrum Belediyesi ve Hapimag Sea Garden Resort'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında en kapsamlı yüzme şampiyonası olan 14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, 29 Ekim Cuma günü Bodrum'da başladı.Şampiyona dünyaca ünlü su sporları markası Arena'nın isim sponsorluğu ve markanın Türkiye Distribütörü Sportive'in desteğiyle düzenlenen şampiyonada 800'den fazla sporcu kulaç attı.

14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın ilk günü yapılan Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonası 6K kadınlarda Eliv Delve Başer, erkeklerde ise yüzücümüz Efe Erduran Masterlar Açık Yaş Şampiyona oldular.

Şampiyona, aynı gün düzenlenen PeugeotAçık Su Yüzme Şampiyonası 2008m yarışı ile devam etti.Parkuru kadınlarda Iryna Amshennikova, erkeklerde Halim Lafçı Şampiyon olarak tamamladılar.

Şampiyonanın en renkli görüntülerine sahne olan FMV. Işık Okulları, Işık Yolculuğu Gece Yüzme Etkinliği büyük ilgi gördü.

Şampiyona'nın ikinci günü sabah seansında STH & Hapimag Sea Garden Resort 1K Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın kazananları kadınlarda Şampiyona'nın özel konuğu olan Ekaterina Avramova, erkeklerde Halim Lafçı Masterlar Açık Yaş Şampiyonu oldular.

Şampiyona, öğlen seansında Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası 3008m ile devam etti. Kadınlarda Iryna Amshennikova, erkeklerde Efe Erduran şampiyonanın kazananları oldular.

31 Ekim 2021 şampiyonanın son günü yüzülen Hapimag 10 K Açık Su Yüzme Şampiyonası Şampiyonları kadınlarda Bengisu Avcı Erdoğan, erkeklerde Emre Erdoğan oldu.

Şampiyona kapsamında, gerçekleştirilen yüzme etaplarının yanı sıra farklı aktivitelerle de yüzücüler 3 gün boyunca keyifli vakit geçirdiler.

14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Muğla Valiliği'nin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde, Bodrum Belediye'sinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Sportive'in desteği ve Arena markasının isim sponsorluğunda, Peugeot, Hapimag Sea Garden Resort, Jotun, Setur Marinas, FMV.Işık Okulları, Aroma'nınana sponsorluğunda düzenlendi. Şampiyona'nın özel destekçileri, STH, Bodrum Amerikan Hastanesi, Marvis, SwimLabs, Kral Pop Radyo şampiyonayı destekledi.